Форелевое безумие: в Сочи рыбаки третий день ловят в море деликатесную рыбу

В Сочи 9 декабря заметили очень активных рыбаков. Сначала они стояли в районе парка «Ривьера», затем и в других частях города. Причину такого упорства выяснили, взглянув на улов, — рыбаки одну за одной тащили крупную форель.

Одним днем рыбацкое везение не окончилось, форель на новогоднем столе в этом году окажется у большинства жителей Сочи.

Однако до сих пор неизвестно, какое форелевое хозяйство в этот раз понесло колоссальные убытки.

Вероятно, повторилась январская история, когда шторм порвал сетки на садках под Сочи, и в море ушло 300 тонн форели, которую ловили потом по всему черноморскому побережью от Сочи до Новороссийска. Тогда компания потеряла, по некоторым данным, около 200 млн рублей.

Пока же ни одно предприятие об утечке рыбы не заявило.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле в Сочи из-за шторма на берег выбросило форелевую ферму.