Фонд развития промышленности Кубани будет сопровождать кластерные проекты

Соответствующий договор о сопровождении участников межрегионального машиностроительного кластера «Юг» заключили на выставке «ЮГАГРО-2025».

Первым межрегиональным объединением, которое будет курировать краевой ФРП, стал машиностроительный кластер «Юг». В него включены два кубанских предприятия и два — ДНР. Они производят сельхозтехнику и оборудование, а также импортозамещающую продукцию, отметил и. о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

«Уверен, что кооперация с предприятиями исторических территорий нашей страны позволит не только разработать и выпустить на рынок новые модели сельхозтехники, но и наладить для нее производство комплектующих, поставляемых сейчас из-за рубежа», — добавил он.

Соглашение подписали директор ФРП Дмитрий Цаплев и руководители кубанских предприятий «ПромАгроТехнологии», «ОС-НОВА», индустриальных компаний — «ПКЦ Сталкер» и «Донтехрезина и ко» ДНР. Участникам будут оказывать поддержку на всех этапах реализации.

«Сформируем между предприятиями кооперационную цепочку. Она позволит производителю конечной продукции – «ПромАгроТехнологии» – выпускать прицепную импортозамещающую сельхозтехнику, которая критически важна для российского агропромышленного сектора», — цитирует Цаплева пресс-служба администрации Краснодарского края.

