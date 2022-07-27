ФНЛ-2: «Кубань Холдинг» и «Биолог Новокубанск» одержали победу в первом туре

Видео канала «Кубань 24»

ФК «Кубань Холдинг» на своем поле в станице Павловской справился с одним из фаворитов сезона — «Чайкой».

В этом матче был забит только один гол, в начале второго тайма отличился игрок хозяев Иван Матюшенко. Последние 20 минут «Кубань Холдинг» была в меньшинстве, Альберт Цховребов получил вторую желтую карточку.

«Момент с удалением. Дальше мы уже больше оборонялись, чем атаковали. Молодцы ребята. Самоотдача и уровень физической готовности сегодня был особенный для первого тура. Мы остались довольны, выдержали даже вдесятером. Я считаю, что заслуженно победили», — сказал главный тренер ФК «Кубань Холдинг» Владимир Усин.

Также дома в первом туре играл футбольный клуб «Биолог Новокубанск». В поселке Прогресс гостили «Ессентуки». Визитом на Кубань соперник вряд ли остался доволен. Хозяева дважды отличились: Дмитрий Переверзев открыл счет на 17-й минуте, в конце первого тайма 11-метровый реализовал Амирхан Темуков. В итоге — 2:0, победа «Биолога».

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