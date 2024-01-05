ФК «Зенит» планирует выкупить Ильзата Ахметова у «Краснодара»

В ближайшее время полузащитник «быков» Ильзат Ахметов станет игроком петербургского «Зенита».

Выкупить футболиста петербургская команда планирует за 850 тыс. евро. Контракт с Ахметовым будет подписан на 3,5 года, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram.

Ильзат Ахметов перешел в «Краснодар» из ЦСКА в 2022 году. В этом сезоне он провел 15 матчей в РПЛ и забил 2 гола.

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