Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФК «Зенит» планирует выкупить Ильзата Ахметова у «Краснодара»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-zenit-planiruet-vykupit-ilzata-ahmetova-u-krasnodara
ФК «Зенит» планирует выкупить Ильзата Ахметова у «Краснодара»
Фото t.me/karpinside

В ближайшее время полузащитник «быков» Ильзат Ахметов станет игроком петербургского «Зенита».

Выкупить футболиста петербургская команда планирует за 850 тыс. евро. Контракт с Ахметовым будет подписан на 3,5 года, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram.

Ильзат Ахметов перешел в «Краснодар» из ЦСКА в 2022 году. В этом сезоне он провел 15 матчей в РПЛ и забил 2 гола.

Читайте также: ФК «Краснодар» объявил о покупке полузащитника Кевина Кастаньо.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях