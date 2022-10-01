ФК «Сочи» в гостях разгромно проиграл «Оренбургу»

Фото t.me/Sochipfc

Игра 11 тура Российской футбольной премьер-лиги прошла 1 октября в Оренбурге на стадионе «Газовик». Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в школе № 88 Ижевска.

Уже на 3 минуте хозяева открыли счет. Гол в ворота сочинцев забил полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов. На 21 минуте аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин после ошибки «Сочи» удвоил преимущество и забил свой первый гол на российском поле. После чего сочинцы первый раз едва не остались в меньшинстве — нападающий Владислав Сарвели чуть не получил прямую красную карточку, но судья после проверки показал ему желтую.

Однако на 43 минуте прямую красную карточку получил защитник «барсов» Мусса Сиссако, оставив свою команду вдесятером. А форвард Владимир Сычевой буквально через несколько секунд с пенальти забил третий гол хозяев, празднуя который сделал своей девушке предложение прямо на поле. Она согласилась, а судья не стал показывать ему желтую карточку за взаимодействие с болельщиками.

Во втором тайме сочинцы подарили соперникам еще один пенальти. На 53 минуте его забил полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин.

На 68 минуте 19-летний полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов смог распечатать ворота соперника. Однако больше южане забить не сумели.

Следующий матч в рамках РПЛ «Сочи» проведет дома против «Локомотива» 8 октября.

Читайте также: ФК «Сочи» проиграл ЦСКА в матче третьего тура Кубка России.