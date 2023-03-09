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ФК «Сочи» сыграет с «Оренбургом» 10 марта

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-sygraet-s-orenburgom-10-marta
ФК «Сочи» сыграет с «Оренбургом» 10 марта
Фото vk.com/pfcsochi

Матч в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Сочи» и «Оренбургом» пройдет 10 марта на стадионе «Фишт».

Арбитром матча назначили Сергея Чебана.

Сейчас «Сочи» находится на седьмом месте в турнирной таблице с 28 очками, а «Оренбург» — на девятом с 25 очками.

Для посещения этого матча, как и других игр РПЛ, необходимо оформить карту болельщика Fan ID.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оформить Fan ID можно через портал «Госуслуги».

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