ФК «Сочи» сыграет с «Оренбургом» 10 марта

Матч в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Сочи» и «Оренбургом» пройдет 10 марта на стадионе «Фишт».

Арбитром матча назначили Сергея Чебана.

Сейчас «Сочи» находится на седьмом месте в турнирной таблице с 28 очками, а «Оренбург» — на девятом с 25 очками.

Для посещения этого матча, как и других игр РПЛ, необходимо оформить карту болельщика Fan ID.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оформить Fan ID можно через портал «Госуслуги».