ФК «Сочи» сыграет с «Оренбургом» 10 марта
Матч в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Сочи» и «Оренбургом» пройдет 10 марта на стадионе «Фишт».
Арбитром матча назначили Сергея Чебана.
Сейчас «Сочи» находится на седьмом месте в турнирной таблице с 28 очками, а «Оренбург» — на девятом с 25 очками.
Для посещения этого матча, как и других игр РПЛ, необходимо оформить карту болельщика Fan ID.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», оформить Fan ID можно через портал «Госуслуги».
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