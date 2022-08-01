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ФК «Сочи» победил грозненский «Ахмат» в матче 3 тура РПЛ

Спорт
01.08.2022 19:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-pobedil-groznenskij-ahmat-v-matche-3-tura-rpl
Видео канала «Кубань 24»

Есть победа на «Фиште» — «Сочи»  30 июля заработал три очка в третьем туре Российской премьер-лиги.

«Барсы» разобрались с грозненским «Ахматом». Главным героем встречи стал Кристиан Нобоа. Эквадорец оформил дубль — сначала реализовал пенальти на 20 минуте, а на 49 забил победный мяч. У грозненцев однажды отличился Александр Трошечкин. Итог мачта — 2:1. Однако, счет в пользу «Сочи» мог быть еще крупнее, но судья не засчитал гол хавбека Георгия Мелкадзе.

«Я думал, чистый гол, если честно. У меня-то точно офсайда не было, Тема, может, попал. Он просто быстрый парень, я думаю, обогнал», — сказал игрок ФК «Сочи» Георгий Мелкадзе.

Таким образом, в активе сочинцев шесть очков, команда после третьего тура расположилась на третьем месте. На этот матч зрители могли попасть только с карточкой болельщика. Встречу посетили 3,7 тыс. человек. На следующей игре будет также действовать система Fan ID.

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