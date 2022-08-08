ФК «Сочи» одержал победу над «Нижним Новгородом»

Видео канала «Кубань 24»

Это третья победа футбольного клуба в Премьер-лиге. Коллектив Вадима Гаранина на «Фиште» принимал «Нижний Новгород». И уже в первом тайме создал комфортный задел в счете.

Хозяева отличились дважды за пять минут. Сначала пенальти реализовал Кристиан Нобоа, следом был точен Артур Юсупов. После перерыва южане имели несколько прекрасных возможностей сделать преимущество крупным. Но вместо этого пропустили выпад нижегородцев. Ибрагим Юлдашев сократил отставание. За матч сочинцы пробили по воротам соперника 35 раз. Рекорд этого сезона. Но забить третий гол так и не смогли — 2:1.

«Эмоции самые положительные, потому что удалось выиграть. Как могло показаться со стороны, игра складывалась для нас легко, но, на самом деле, тяжеловато было. И погода немножко неприятная была, и из-за этого были трудности. А так — конечно, положительные эмоции», — сказал игрок ФК «Сочи» Денис Адамов.

Победа позволила «Сочи» подняться на третью строчку в турнирной таблице. Южане теперь лишь на одно очко отстают от лидеров, московского «Спартака» и столичного ЦСКА.