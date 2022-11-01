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ФК «Пионер» из станицы Ленинградской выиграл Суперкубок Кубани

Спорт
01.11.2022 14:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-pioner-iz-stanitsy-leningradskoj-vyigral-superkubok-kubani
Видео канала «Кубань 24»

Финальный матч прошел в Краснодаре на стадионе Кубанского госуниверситета. Подопечные Евгения Бибика одолели геленджикскую «Висту» со счетом 9:1.

Единственный мяч у черноморской команды забил Агбоола. У ленинградцев покер оформил Конов, дубль — Вебер, по голу у Каюмова, Черкасова и Орлова.

«Пионер» выиграл второй трофей в этом сезоне. В конце августа команда из Ленинградской завоевала Кубок края и стала первым краевым коллективом в XXI веке, который сделал это два года подряд.

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Автор:
Максим Герасин
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