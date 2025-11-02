ФК «Оренбург» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

ФК «Сочи» 2 ноября в матче 14-го тура Российской премьер-лиги проиграл на выезде «Оренбургу».

Счет открыли футболисты «Оренбурга» на 10-й минуте матча. Второй мяч в ворота сочинской команды они забили на 37-й минуте встречи. В конце первого тайма «Сочи» удалось оформить ответный гол. Его автором стал Франсуа Камано.

Третий гол хозяева забили на 62-й минуте. Встреча завершилась со счетом 3:1.

По итогам встречи «Сочи» занимает 15 место в турнирной таблице. В следующем туре команда примет на своем поле «Ростов». Матч пройдет 8 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в матче 13-го тура Российской премьер-лиги ФК «Сочи» на выезде обыграл «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 2:4. Позже спортивный журналист Иван Карпов рассказал, что перед игрой генеральный директор сочинского клуба пригрозил футболистам поездкой на маршрутке из Сочи до стадиона следующего соперника в случае проигрыша.

Подпишись, здесь всегда интересно.