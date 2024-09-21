ФК «Краснодар» в гостях разгромил «Акрон» и вышел на первое место в РПЛ

Команды «Акрон» и «Краснодар» сразились в рамках российского чемпионата по футболу. Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги прошел 21 сентября на стадионе «Самара Арена».

В гостях «быки» разгромил тольяттинцев со счетом 5:2, причем Кордоба и Сперцян забили сразу по два гола.

Ворота хозяев поля нападающий «черно-зеленых»Джон Кордоба распечатал на 27 минуте, хотя голевых моментов для краснодарцев было не менее двух. Еще через две минуты Эдуард Сперцян закатил вратарю «Акрона» второй мяч.

На 54 минуте матча «акроновцы» рванули в результативную контратаку и смогли отыграть одно очко. Отличился Лончар после передачи Артёма Дзюбы. Но счет 1:2 продержался недолго: на 59 минуте игры Сперцян вновь довел разрыв в счёте до 2 мячей. Еще более грустными футболистов и болельщиков «Акрона» на 76 минуте сделал нападающий «быков» Кордоба — 4:1.

И лишь 86 минута игры дала тольяттинцам призрачный шанс на победу — полузащитник «Акрона» Арсен Хубулов смог обойти голкипера» Краснодара » Станислава Агкацева. Но надежда соперников «быков» продержалась всего три минуты: на 89 минуте Никита Кривцов довел счет в матче до разгромного — 5:2.

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