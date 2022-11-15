ФК «Краснодар-U14» завоевал серебряные медали южной Юношеской футбольной лиги

Видео канала «Кубань 24»

Судьба медалей решалась в Краснодаре в матче «быков» с владикавказской «Аланией». Обе команды претендовали на второе место.

Счет открыл «горожанин» Амбарцумов. Затем Сакиев и Пилишвили вывели осетинскую команду вперед. Веское слово сказал капитан хозяев Буркин: он сначала сравнял счет, а на 70-й минуте отдал голевой пас на Дряхлова. Итог матча — 3:2. Благодаря этой победе при равенстве очков «Краснодар» обошел «Аланию» в турнирной таблице.

«Мы могли взять золотые медали, но где-то не повезло, где-то недоработали. Но все равно мне кажется, что все в душе рады второму месту. Все равно такие игры нужны, такие турниры нужны», — рассказал капитан ФК «Краснодар-U14» Ефим Буркин.

Победителем первого в истории турнира ЮФЛ Юг стала песчанокопская «Чайка», она опередила «быков» на 12 очков. При этом краснодарская команда оказалась самой результативной: на ее счету 38 забитых мячей, а у чемпионов на 6 меньше. Четвертое место заняли игроки астраханского «Волгаря», а пятое — воспитанники Академии футбола Краснодарского края.