ФК «Краснодар» получит 42 тыс. долларов за выступление Крыховяка на ЧМ-2022
FIFA выплатит около 1 млн долларов российским клубам за участие их футболистов в Чемпионате мира по футболу, который начнется 20 ноября в Катаре.
Выплаты полагаются за футболистов, которые выступали за клубы РПЛ в последние два года и отправились на ЧМ-2022 в составе своих сборных. Так, «Краснодар» должен получить от FIFA 42 тыс. долларов (около 2,5 млн рублей) за выступление Гжегожа Крыховяка, который поехал на мундиаль в составе сборной Польши.
Выплата за Крыховяка также полагается «Локомотиву» — 64 тыс. долларов. Кроме того, компенсации за участников Чемпионата мира получат ЦСКА — 67 тыс. долларов, «Динамо» — 337 тыс. долларов, «Рубин» — 186 тыс. долларов и «Зенит» — 305 тыс. долларов.
Размер этих выплат может увеличиться, если сборные за которые выступают игравшие в РПЛ футболисты, выйдут в раунд плей-офф, сообщает MetaRatings.
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