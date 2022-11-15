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ФК «Краснодар» получит 42 тыс. долларов за выступление Крыховяка на ЧМ-2022

Спорт
15.11.2022 11:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-poluchit-42-tys-dollarov-za-vystuplenie-kryhovyaka-na-chm-2022
ФК «Краснодар» получит 42 тыс. долларов за выступление Крыховяка на ЧМ-2022
Гжегожу Крыховяк. Фото fckrasnodar.ru

FIFA выплатит около 1 млн долларов российским клубам за участие их футболистов в Чемпионате мира по футболу, который начнется 20 ноября в Катаре.

Выплаты полагаются за футболистов, которые выступали за клубы РПЛ в последние два года и отправились на ЧМ-2022 в составе своих сборных. Так, «Краснодар» должен получить от FIFA 42 тыс. долларов (около 2,5 млн рублей) за выступление Гжегожа Крыховяка, который поехал на мундиаль в составе сборной Польши.

Выплата за Крыховяка также полагается «Локомотиву» — 64 тыс. долларов. Кроме того, компенсации за участников Чемпионата мира получат ЦСКА — 67 тыс. долларов, «Динамо» — 337 тыс. долларов, «Рубин» — 186 тыс. долларов и «Зенит» — 305 тыс. долларов.

Размер этих выплат может увеличиться, если сборные за которые выступают игравшие в РПЛ футболисты, выйдут в раунд плей-офф, сообщает MetaRatings.

Читайте также: Крыховяк приостановил контракт с Краснодаром» и на год перешел в саудовский «Аль-Шабаб».

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