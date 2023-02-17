ФК «Краснодар» получил 66,2 млн рублей за выступление на групповом этапе Кубка России
Российский футбольный союз выплатил более 1 млрд рублей участникам Кубка России 2022/23 — 907,2 млн рублей командам из «Путь РПЛ» и 102 млн рублей командам из «Путь регионов».
По итогам группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России больше всего призовых получил «Урал» — 75,7 млн рублей. Команда из Екатеринбурга одержала пять побед в группе, получив за каждую 9,5 млн рублей и 28,2 млн рублей в качестве гарантированной выплаты.
Еще семь клубов РПЛ: «Краснодар», «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Крылья Советов», ЦСКА и «Пари НН» получили по 66,2 млн рублей. На групповом этапе они одержали по четыре победы.
За участие в стадии плей-офф Кубка России команды получат как гарантированные, так и дополнительные выплаты, которые будут зависеть от выступлений, сообщает пресс-служба РФС.
«Краснодар» в плей-офф Кубка России сыграет с ЦСКА. Матчи пройдут 23 февраля — на выезде и 28 февраля — на домашней арене.
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