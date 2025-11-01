ФК «Краснодар» 2 ноября сыграет дома против «Спартака» в матче 14 тура РПЛ

Встреча команд в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги пройдет в воскресенье на «Ozon Арене» в столице Кубани.

«Спартак» выступит первым соперником «Краснодара» в ноябре. Начало игры в 19:30.

По результатам 13-го тура «быки» вернулись на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. Решающий гол для возвращение на место лидера турнира забил полузащитник «черно-зеленых» Виктора Са. Сейчас на счету «Краснодара» 29 очков.

Московский «Спартак» находится на шестой строчке таблицы. У футбольного клуба из столицы 22 очка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» обыграл «Рубин» в домашнем матче и снова вышел на 1 место в РПЛ. По итогам встречи «Краснодар» обогнал «Локомотив» и ЦСКА. «Рубин» расположился на 7 строчке с 18 очками.

