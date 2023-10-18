ФК «Черноморец» дома обыграл «КАМАЗ» в матче Кубка России

Матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между командами «Черноморец» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов состоялся 18 октября на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске.

Команды сыграли вничью в основное время. Победителя определили в серии пенальти. Новороссийцы забили четыре мяча, «КАМАЗ» — только один.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Также 18 октября состоялись и другие матчи 1/16 Кубка России. Кроме новороссийского «Черномореца» в турнире продолжат выступать «Динамо» (Владивосток), «Волгарь», «Форте» и «Химки». Команды «Ротор», «Енисей», «Нефтехимик», «Уфа», а также «КАМАЗ» выбыли из турнира, сообщает «Чемпионат».

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