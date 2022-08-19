ФК «Айсберг» из Апшеронска сыграет в финале первенства России среди команд спортивных школ

Видео канала «Кубань 24»

Коллектив Александра Гвоздева проведет решающий матч с командой «Чертаново» 19 августа. Начало в 11:00.

На турнире в Астрахани играют девочки до 13 лет. Краснодарский край представляли две команды. Ранее воспитанницы спортшколы «Смена» из Успенского района не смогли выйты в плей-офф. Апшеронские девушки вышли из группы со второго места, а в полуфинале обыграли сверстниц из Златоуста со счетом 3:1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Айсберг» из Апшеронска выиграл престижный детский турнир «Кожаный мяч».