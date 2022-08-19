ФК «Айсберг» из Апшеронска сыграет в финале первенства России среди команд спортивных школ
Спорт
19.08.2022 11:03
Коллектив Александра Гвоздева проведет решающий матч с командой «Чертаново» 19 августа. Начало в 11:00.
На турнире в Астрахани играют девочки до 13 лет. Краснодарский край представляли две команды. Ранее воспитанницы спортшколы «Смена» из Успенского района не смогли выйты в плей-офф. Апшеронские девушки вышли из группы со второго места, а в полуфинале обыграли сверстниц из Златоуста со счетом 3:1.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Айсберг» из Апшеронска выиграл престижный детский турнир «Кожаный мяч».
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
- В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины