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ФК «Айсберг» из Апшеронска сыграет в финале первенства России среди команд спортивных школ

Спорт
19.08.2022 11:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-ajsberg-iz-apsheronska-sygraet-v-finale-pervenstva-rossii-sredi-komand-sportivnyh-shkol
Видео канала «Кубань 24»

Коллектив Александра Гвоздева проведет решающий матч с командой «Чертаново» 19 августа. Начало в 11:00.

На турнире в Астрахани играют девочки до 13 лет. Краснодарский край представляли две команды. Ранее воспитанницы спортшколы «Смена» из Успенского района не смогли выйты в плей-офф. Апшеронские девушки вышли из группы со второго места, а в полуфинале обыграли сверстниц из Златоуста со счетом 3:1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Айсберг» из Апшеронска выиграл престижный детский турнир «Кожаный мяч».

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