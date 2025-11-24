Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Финансист Бадалов рассказал, какие будут ставки по вкладам в РФ в 2026 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/finansist-badalov-rasskazal-kakie-budut-stavki-po-vkladam-v-rf-v-2026-godu
Финансист Бадалов рассказал, какие будут ставки по вкладам в РФ в 2026 году
Фото пресс-службы Банка России

Ставки по вкладам и кредитам зависят от денежно-кредитной политики Центрального банка. 

По мнению кандидата экономических наук, финансиста Лазаря Бадалова, в крупнейших банках России в следующем году средняя максимальная ставка составит порядка 10%. Зависеть показатель будет от уровня инфляции, отметил эксперт. 

«Если Центральный банк говорит об ориентире по инфляции 6-8%, то можно ожидать, что с текущих уровней ставка, конечно же, будет постепенно снижаться. Но я бы пока не ожидал, что ставки по вкладам серьезно снизятся. Во всяком случае они будут в районе чуть более 10%», — пояснил финансист. 

По его словам, в следующем году ключевая ставка сохранится на текущем уровне или повысится, сообщает радио Sputnik. 

Читайте также: в Южном ГУ Центробанка рассказали, что влияет на снижение ключевой ставки.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях