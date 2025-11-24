Финансист Бадалов рассказал, какие будут ставки по вкладам в РФ в 2026 году

Ставки по вкладам и кредитам зависят от денежно-кредитной политики Центрального банка.

По мнению кандидата экономических наук, финансиста Лазаря Бадалова, в крупнейших банках России в следующем году средняя максимальная ставка составит порядка 10%. Зависеть показатель будет от уровня инфляции, отметил эксперт.

«Если Центральный банк говорит об ориентире по инфляции 6-8%, то можно ожидать, что с текущих уровней ставка, конечно же, будет постепенно снижаться. Но я бы пока не ожидал, что ставки по вкладам серьезно снизятся. Во всяком случае они будут в районе чуть более 10%», — пояснил финансист.

По его словам, в следующем году ключевая ставка сохранится на текущем уровне или повысится, сообщает радио Sputnik.

