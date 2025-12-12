Финал конкурса «Народный формат» на «Кубань 24» покажут 14 декабря

В воскресенье, 14 декабря, состоится финал музыкального конкурса коллективов «Народный формат».

В заключительном этапе примут участие два коллектива: «Кубанские казаки» из Белореченска и «Калына» из станицы Пашковской.

Зрители смогут оценить вокальные данные и мастерство исполнителей, проголосовав за понравившийся коллектив в Telegram-канале «Кубань 24». Голосование продлится три дня и завершится в полночь среды.

Начало программы — в 17:30. Посмотреть все вышедшие выпуски можно здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом сезоне программа «Народный формат» обновила формат. Теперь она стала полноценным песенным конкурсом. Победителей выбирают сами зрители, после того, как программа выходит в эфир.

Подпишись, здесь всегда интересно.