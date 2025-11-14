Философия жизни в движении: как устроен новый ЖК «Дом 101»

Время — самая ценная валюта современности, и девелопер «НВМ» предлагает инвестировать ее с умом, создав жилой комплекс «Дом 101».

Его философия проста: путь к здоровому образу жизни не должен быть долгим. Он должен начинаться с порога вашего дома.

Здесь дворы превращаются в фитнес-залы под открытым небом, а 20-гектарный парк становится личным тренером, предлагая маршруты для бега, велопрогулок, площадки для игр и уединенные уголки для йоги.

«Мы ушли от идеи, что тренажеры должны пылиться в квартире, — говорит представитель «НВМ» Темиркан Абатов. — Теперь ваша тренировка — это просто прогулка до двора».

Проект продуман до мелочей: скейт-парк для подростков находится в некотором отдалении от тихих мест для прогулок, а в будущем физкультурно-спортивный центр станет местом притяжения для всей семьи.

