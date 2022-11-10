Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России

Общество
10.11.2022 09:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/filolog-nazval-naibolee-veroyatnoe-slovo-2022-goda-v-rossii
Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов предположил, какое слово станет главным в 2022 году. Он отметил, что обычно филологи при выборе ориентируются на значимость явления, предмета или события, которое оно обозначает. 

По словам эксперта, исходя из этого в России уже можно назвать победителя текущего года.

«Словом года в России, очевидно, станет «специальная военная операция», правда, это не одно слово, а несколько. Если говорить об одном, то это будет «спецоперация», или СВО», — сообщил лингвист. 

Баранов предполагает, что слово «спецоперация» лидирует по частоте и широте употребления. Точные подсчеты филологи проведут ближе к концу года. Ближайшими конкурентами «спецоперации» эксперт называет слова «мобилизация» и «прилет»

«С последним вообще интересная история. Раньше слово «прилет» требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чем идет речь», — цитирует Анатолия Баранова радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россияне назвали «коронавирус» главным словом 2021 года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
  2. Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
  3. ФАС предложила с 1 декабря увеличить цену на газ в России на 8,5%
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года
Прямой эфир
Мы в соцсетях