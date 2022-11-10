Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов предположил, какое слово станет главным в 2022 году. Он отметил, что обычно филологи при выборе ориентируются на значимость явления, предмета или события, которое оно обозначает.

По словам эксперта, исходя из этого в России уже можно назвать победителя текущего года.

«Словом года в России, очевидно, станет «специальная военная операция», правда, это не одно слово, а несколько. Если говорить об одном, то это будет «спецоперация», или СВО», — сообщил лингвист.

Баранов предполагает, что слово «спецоперация» лидирует по частоте и широте употребления. Точные подсчеты филологи проведут ближе к концу года. Ближайшими конкурентами «спецоперации» эксперт называет слова «мобилизация» и «прилет».

«С последним вообще интересная история. Раньше слово «прилет» требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чем идет речь», — цитирует Анатолия Баранова радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россияне назвали «коронавирус» главным словом 2021 года.