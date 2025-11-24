Logo
Филолог Киселева: через 25 лет сокращений в речи россиян будет еще больше

Общество
Фото freepik.com

Уже сейчас речь стала быстрее, чем была 100 лет назад. Ее темп будет увеличиваться и дальше. 

По мнению главного редактора портала «Грамота.ру», кандидата филологических наук Ксении Киселевой, в сравнении с передачами радио и телевидения 50-летней давности наша речь звучит заметно быстрее. 

По словам филолога, люди будут продолжать сокращать слова ради экономии времени. Киселева отметила, что уже сейчас часто в речи собеседников можно услышать компрессивы, когда человек укорачивает слово. 

«Мы говорим «щас» вместо «сейчас», «грит» вместо «говорит» уже не только на дружеских встречах, но иногда и в более официальной обстановке. И таких слов очень много, они сжимаются и, соответственно, помогают нам экономить время», — пояснила Киселева. 

По прогнозам фонетистов, количество таких слов в речи будет увеличиваться, сообщает РИА «Новости». 

Читайте также: Госдума приняла законопроект о защите русского языка.

