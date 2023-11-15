Фиксированный набор товаров и услуг на Кубани стал самым дорогим на юге России

Стоимость фиксированного набора в Краснодарском крае достигла 21,8 тыс. рублей — это самый высокий показатель среди регионов ЮФО.

Средняя стоимость набора по федеральному округу — 20 тыс. 3 рубля, в Адыгее — 18 тыс. 885 рублей, в Крыму — 20 тыс. 374 рубля, в Севастополе — 21 тыс. 43 рубля, в Ростовской области — 20 тыс. 905 рублей, в Волгоградской — 18 тыс. 634 рубля, в Астраханской — 18 тыс. 100 рублей, в Калмыкии — 18 тыс. 898 рублей.

По России средняя стоимость фиксированного набора — 21 тыс. 202 рубля. С января по октябрь она выросла на 4,5%. В Краснодаре средняя стоимость увеличилась на 5,2%.

Всего в фиксированный набор товаров и услуг входят 83 позиции — 30 продовольственных товаров, 41 непродовольственный товар и 12 видов услуг. Набор отличается от потребительской корзины на прожиточный минимум — в него включены 10 л водки в год, 64 пачки сигарет, 115 литров бензина АИ-92, обувь, одежда, один холодильник и один телевизор на 10 лет, аспирин, анальгин и корвалол, 52 помывки в бане, 6 стрижек, 155 поездок на автобусе и 41 на троллейбусе, а также оплата ЖКУ, сообщается в опубликованном документе Росстата.

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