Фигуристка Валиева впервые после скандала с допингом выступит на льду в Сочи

Все необходимые разрешения для участия Камилы Валиевой в спектаклях Navka Show в Сочи уже получили, рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Решением вопроса участия Валиевой в сочинском шоу занимается команда юристов, поскольку сейчас в отношении фигуристки действует дисквалификация за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде.

«У Камилы есть штат профессиональных юристов, которые следят, чтобы все активности фигуристки были в соответствии с буквой закона. Поэтому мы полностью полагаемся на их профессионализм. Все разрешения для участия в спектаклях Navka Show на данный момент есть», — отметила Татьяна Навка.

Камила Валиева впервые выступит на льду после объявления в 2022 году о ее дисквалификации на 4 года согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает РИА «Новости Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Камила Валиева примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. Первый спектакль с ее участием пройдет 22 июля. Стоимость билетов на представление варьируется от 2 тыс. до 6 тыс. рублей.