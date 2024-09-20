Фигуристка Туктамышева назвала свои любимые места в Сочи

Российская фигуристка, чемпионка мира, Европы и России поделилась в соцсетях любимыми местами отдыха в Сочи.

«Если вы ищете яркие впечатления в Сочи, вот несколько удивительных мест, которые обязательно стоит посетить: Баня Митрош Азия, Скай Парк, прогулка на сапах на рассвете, каньон Псахо», — написала Елизавета Туктамышева в Telegram.

По ее словам, в бане можно погрузиться в атмосферу настоящего релакса, восстановить силы и зарядиться энергией, в Скай Парке — получить адреналин на захватывающих аттракционах и банджи-джампигах, панорамы Кавказских гор на подвесных мостах.

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