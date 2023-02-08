FIFA обязала ФК «Краснодар» выплатить Эрику Ботхейму 500 тыс. евро
Спорт
08.02.2023 13:13
По данным источника, ФК «Краснодар» подал иск в Международную федерацию футбола (FIFA) в отношении норвежского форварда Эрика Ботхейма.
Бывший нападающий «быков» в одностороннем порядке разорвал контракт и покинул Россию после начала СВО. Суд встал на сторону Ботхейма и обязал футбольный клуб «Краснодар» выплатить форварду 500 тыс. евро за необеспечение соответствующих условий труда.
На выплату штрафа «быкам» дали 45 дней. В противном случае «Краснодар» лишат возможности регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон, пишет Sport24.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в середине мая 22-летний Ботхейм разорвал соглашение с «Краснодаром» в одностороннем порядке. При этом он не сыграл за «быков» ни одного матча. В связи с этим возник спор по поводу выплаты игроку зарплаты.
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