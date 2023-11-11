«Фестиваль винной истории» пройдет 18 ноября в Краснодаре

Фестиваль проведут на территории культпространства «Пустое Место».

Гостей фестиваля 18 ноября ждет винный салон с дегустациями от более 20 ведущих российских виноделен. Будут организованы зоны питания с продуктами местных производителей, пройдут лекции об истории виноделия. Помимо этого планируются кинопоказы и тематическая художественная выставка. Также в планах выступление спикеров на тему истории пития и гастрономии на Руси и о винных трендах.

«На Кубани находится треть всех виноградников страны. В прошлом году запустили первый национальный маршрут «Винные дороги Краснодарского края», разработанный в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В регионе открыты порядка 30 виноделен. 20 из них вошли в национальный турмаршрут», — сказала зам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова.

Первый «Фестиваль винной истории» прошел в 2019 году. В нем приняли участие порядка 500 человек. Организаторами выступают бюро «Винные истории» и агентство «Событие», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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