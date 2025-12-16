Фестиваль Русского географического общества провели в Афинах

С 12 по 14 декабря в Афинах прошел фестиваль Русского географического общества, на котором выступили творческие коллективы из Краснодара, Анапы и Геленджика.

В рамках мероприятия была открыта выставка и прошел показ фильма. Русскому дому в Афинах передали реплики древнегреческой керамики, найденной при раскопках в Анапе.

«Фестиваль посвящен 180-летию РГО и объединил жителей и гостей греческой столицы, которые решили соприкоснуться и узнать о греческом наследии, но уже на современных российских территориях», — отметил председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

В рамках фестиваля также состоялась научно-практическая конференция, объединяющая специалистов из России, Греции, Болгарии, Италии и Турции. В мероприятии приняли участие общественные и политические деятели, соотечественники и журналисты.

