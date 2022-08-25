Фестиваль «Кубанские каникулы» проходит во всех школах Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

Фестиваль проводится в формате командных спортивных, логических, интеллектуальных, патриотических соревнований. В Горячем Ключе молодежь пригласили в городской парк. Свои команды туда делегировали семь учебных заведений.

Командам раздали маршрутные листы, пройти нужно было семь станций с разными заданиями. Рафтинг — новинка программы. На лодке ребята доплывали до спасателя и обратно.

Участники фестиваля в Кореновске оказывали помощь условно пострадавшему. А также бегали в мешках, прыгали в длину, вязали туристические узлы и проходили викторину выживания. За это они получили сладости и бесплатно катались на аттракционах.

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