Фестиваль «Кубанские каникулы» проходит во всех школах Краснодарского края
Общество
25.08.2022 11:07
Фестиваль проводится в формате командных спортивных, логических, интеллектуальных, патриотических соревнований. В Горячем Ключе молодежь пригласили в городской парк. Свои команды туда делегировали семь учебных заведений.
Командам раздали маршрутные листы, пройти нужно было семь станций с разными заданиями. Рафтинг — новинка программы. На лодке ребята доплывали до спасателя и обратно.
Участники фестиваля в Кореновске оказывали помощь условно пострадавшему. А также бегали в мешках, прыгали в длину, вязали туристические узлы и проходили викторину выживания. За это они получили сладости и бесплатно катались на аттракционах.
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