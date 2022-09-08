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Фестиваль «Киношок» пройдет в Анапе с 23 по 30 сентября

Культура
08.09.2022 08:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/festival-kinoshok-projdet-v-anape-s-23-po-30-sentyabrya
Видео канала «Кубань 24»

Кинофестиваль традиционно проводят в городе-курорте с 1992 года. Всего запланировано четыре конкурсные программы: кроткий и полный метр, телевизионные фильмы, а также смотр детских работ «Киномалышок».

Победителя последнего конкурса выберут вместе с актером и продюсером Максимом Сафроновым. На фестивале свои работы представят авторы из разных регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Монголии, Израиля, Греции, Ирана и других стран.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе состоится 31-й фестиваль «Киношок».

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