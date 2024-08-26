Фестиваль йоги «Равновесие» прошел на берегу озера Абрау под Новороссийском

Самый масштабный на Кубани фестиваль йоги прошел уже в четвертый раз. За три дня его участники в Абрау-Дюрсо смогли помедитировать под игру на бубне, повисеть в гамаках, а также посетить около 150 практик.

Гости фестиваля могли почувствовать себя акробатами благодаря инструкторам по Beta Gravity, которые приехали сюда целой командой.

«Для развития тела, сознания и духа. Так как мы все это не разделаем, мы сливаем это воедино. Если мы не прокачиваем дух, мы прокачиваем тело. Если не прокачиваем тело, мы прокачиваем дух», — говорит инструктор фестиваля Артем Исприянц.

Однако организаторы подготовили не только практики. Например, на ярмарке можно было приобрести уникальные товары ручной работы. Так, Юлия Маник из Краснодара создает украшения по цветотипу.

«Я подбираю украшения под намерения, под запрос. Работаю с метафорическими картами и провожу мастер-классы по плетению украшений для волос», — делится партнер фестиваля Юлия Маник.

Поймать волну равновесия, познакомиться с миром йоги и медитации сюда приехали участники со всей страны.

— У нас было много фестивалей, где йога, самопознание, путь к себе. Но тут концентрация именно йоги.

«Это церемония из африканского какао, африканская терапия через танцы. Вот такие практики я веду», — рассказывает инструктор фестиваля Пабло Алло.

Даже те, кто никогда раньше не занимался йогой, за три дня смогли многому научиться.

Также в этом году на фестивале подняли тему гармоничного отношения к природе. Участники обсуждали, как улучшить экологию Новороссийска и решить проблему с мусором.

В завершении главного дня фестиваля прошел концерт. Хедлайнером музыкальной программы стал резидент творческого объединения Gazgolder, композитор и саундпродюсер Леван Авазашвили.

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