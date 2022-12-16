Фестиваль четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова прошел в Краснодаре

Воспитанники спортивных школ Кубани гимнастических видов вышли на сцену вместе с известными российскими атлетами и устроили настоящее шоу.

«То, сколько людей здесь — это показательный момент. Он сам за себя говорит. Это, конечно, очень приятно — сделать такой подарок в преддверии Нового года жителям Краснодара и Краснодарского края», — сказал олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко.

«Все, что задумал, получилось. Не так трудно. Думаю, зрители оценили», — поделился четырехкратный чемпион мира по прыжкам на акробатической дорожке Александр Лисицын.

По словам мастера спорта по художественной гимнастике Арины Ткачук, давно не было такого количества зрителей. Ее поддерживали много родственников, друзей и близких.

«Атмосфера очень классная, все понравилось, но фестиваль не первый. Нас приглашали на фестиваль Немова в Москве, и еще выступали на шоу Кабаевой. Там было масштабнее, города разные, а здесь по-домашнему и чуть попроще», — рассказала Заслуженный мастер спорта по спортивной акробатике Дарья Чебуланка.

«Огромное спасибо моим друзьям и коллегам за то, что они здесь и делают свою работу. Спасибо всем большое, с наступающим Новым годом, здоровья, любви», — поздравил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.