Фестиваль авиамоделистов и операторов БПЛА прошел в Динском районе

В центре «Патриот» провели фестиваль «Для тех, кто выбирает небо!». Он состоялся впервые и объединил порядка 100 любителей авиации со всего края.

На мероприятии представили высокоскоростную кордовую пилотажную модель. Чтобы зрители могли насладиться развернувшимся шоу, на земле ею управляли юные профессионалы — участники фестиваля «Для тех, кто выбирает небо!».

«У пилотажной радиоуправляемой модели довольно много возможностей. Она очень летучая и благодаря этому можно выполнять разные пилотажные фигуры», — делится участник фестиваля Леон Дубовик.

Есть и более опытные любители авиамоделирования, которые посвятили этому занятию большую часть своей жизни.

«Истребитель времен Первой мировой войны «Ньюпор 58», которые воевал на стороне Антанты. Выполнена в масштабе 1 к 4. На разработку компонентов, сборку, отладку ушло два года», — рассказывает авиамоделист-пилот Михаил Никитин.

Всех участников от 8 до 60 лет объединяет одно — любовь к небу. Фестиваль проводился впервые. Он объединил более 100 авиамоделистов и операторов БПЛА и порядка 15 краевых организаций.

«Постарались сделать, чтобы в один день люди могли увидеть микроавиацию в одном месте — от классических моделек до самых современных беспилотников», — отмечает руководитель Центра юных техников «Штурм» Владимир Климов.

Свои навыки в управлении БПЛА продемонстрировал Степан Декало, участник фестиваля и тематического кружка. Занимается пилотированием всего четыре месяца, но уже успел занять второе место на краевом конкурсе. Помимо выставки и мастер-классов прошли и соревнования среди детей.

«Это простейший метательный планер, на его создание у новичка может уйти от четырех занятий до месяца, потому что все вырезается вручную», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Яцук.

Главная задача фестиваля — воспитать в юных жителях Кубани патриотизм и необходимые навыки для покорения воздушного пространства. Организатором выступил краснодарский аэрокосмический клуб.

«Авиамоделирование, программирование, управление беспилотными авиационными системами — это интересно и дает возможность человеку объединяться с другими единомышленниками», — подчеркивает доцент кафедры конструкции и эксплуатации самолетов и двигателей Краснодарского ВВАУЛ им. А. К. Серова Андрей Падалка.

Читайте также: первая в России детская школа беспилотников открылась в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.