Федор Смолов пройдет медосмотр 18 июня для перехода в ФК «Краснодар»
Спорт
17.06.2024 18:09
Форвард Федор Смолов прибудет в Краснодар, где пройдет медосмотр для подписания соглашения с кубанским клубом.
Ожидается, что контракт 34-летнего нападающего с «быками» будет рассчитан на один год, сообщает «Спорт-Экспресс».
С января 2022 года Смолов выступал за московское «Динамо». Его контракт с «бело-голубыми» истекает 30 июня.
В прошлом сезоне футболист сыграл 34 матча, на его счету 6 забитых мячей и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Федора Смолова в 2 млн евро.
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