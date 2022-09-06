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ФАС заявила, что Google устранил нарушения антимонопольного законодательства

Экономика
06.09.2022 21:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-zayavila-chto-google-ustranil-narusheniya-antimonopolnogo-zakonodatelstva
ФАС заявила, что Google устранил нарушения антимонопольного законодательства
Фото PhotoMIX Company, pexels.com

В июле 2022 года специалисты Федеральной антимонопольной службы выяснили, что компания Google обязала разработчиков платных приложений, распространяющих свою продукцию через магазин Google Play, использовать только платежную систему Google.

В ФАС такие действия сочли злоупотреблением доминирующего положения компании и Google выдали предупреждение.

В августе в Google сообщили, что внесли изменения в Правила программы для разработчиков Google Play, убрав запрет на использование сторонних платежных систем.

«Проанализировав действия компании, служба установила, что компания Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства», — приводит сообщение ФАС RT.

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