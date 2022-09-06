ФАС заявила, что Google устранил нарушения антимонопольного законодательства
Экономика
06.09.2022 21:07
В июле 2022 года специалисты Федеральной антимонопольной службы выяснили, что компания Google обязала разработчиков платных приложений, распространяющих свою продукцию через магазин Google Play, использовать только платежную систему Google.
В ФАС такие действия сочли злоупотреблением доминирующего положения компании и Google выдали предупреждение.
В августе в Google сообщили, что внесли изменения в Правила программы для разработчиков Google Play, убрав запрет на использование сторонних платежных систем.
«Проанализировав действия компании, служба установила, что компания Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства», — приводит сообщение ФАС RT.
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