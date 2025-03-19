ФАС запретила строить крематорий в Сочи на деньги частного инвестора

Федеральная антимонопольная служба России запретила строительство крематория на курорте в рамках концессионного соглашения.

В мае 2024 года администрация Сочи направила в ведомство запрос: городские власти уточняли, могут ли привлечь к реализации проекта частного инвестора. ФАС разъяснила, что, согласно закону, в перечне объектов, которые можно возвести по концессии, нет объектов похоронного назначения.

На сегодняшний день финансирование из бюджета на строительство крематория на курорте не предусмотрено, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на заместителя главы Сочи Петра Северова.

Создание крематория учли в генплане Сочи, который приняли в декабре 2023 года. Объект планируют построить на участке площадью 100 тыс. кв. м в селе Илларионовка Адлерского района.

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