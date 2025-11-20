ФАС заподозрила медкомапнии из Краснодара в картельном сговоре на торгах

Федеральная антимонопольная служба России начала внеплановую проверку в Краснодарском крае.

Компании «Альянс Мед», «БНК», «Медтехника Групп», «Стоматторг Групп», зарегистрированные в Краснодаре, подозревают в картельном сговоре. ФАС предполагает, что фирмы заключили сговор при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для госучреждений здравоохранения в регионах России.

Сотрудники ведомства начали осмотры территорий и помещений, копирование документов и информации проверяемых лиц. Окончательные выводы сделают по итогам проверок и анализа всей полученной информации, сообщает пресс-служба ФАС России.

Читайте также: ФАС выявила картель компаний, занимающихся планировкой зеленых зон в Краснодаре. Антимонопольное ведомство раскрыло картельный сговор между подрядчиками, которые участвовали в открытом конкурсе для нужд МКУ «Центр озеленения и экологии».

