ФАС выявила картель подрядчиков, реализующих дорожный нацпроект на Кубани

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы выявили сговор при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодарском крае среди компаний: ООО «Дормост» и ООО «СтройЮгРегион».

Ведомство подозревает подрядчиков в заключении картельного сговора для поддержания определенных цен на открытых конкурсах для проведения дорожных работ на Кубани по нацпроекту. Начальная сумма торгов, в котором принял участие дорожный картель, составила около 637 млн рублей.

На «Дормост» и «СтройЮгРегиона» завели дело об антимонопольном нарушении. При установлении вины организациям грозят крупные штрафы, сообщает пресс-служба ФАС России.

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