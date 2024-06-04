Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФАС выявила картель подрядчиков, реализующих дорожный нацпроект на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-vyyavila-kartel-podryadchikov-realizuyushhih-dorozhnyj-natsproekt-na-kubani
ФАС выявила картель подрядчиков, реализующих дорожный нацпроект на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы выявили сговор при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодарском крае среди компаний: ООО «Дормост» и ООО «СтройЮгРегион».

Ведомство подозревает подрядчиков в заключении картельного сговора для поддержания определенных цен на открытых конкурсах для проведения дорожных работ на Кубани по нацпроекту. Начальная сумма торгов, в котором принял участие дорожный картель, составила около 637 млн рублей.

На «Дормост» и «СтройЮгРегиона» завели дело об антимонопольном нарушении. При установлении вины организациям грозят крупные штрафы, сообщает пресс-служба ФАС России.

Читайте также: в Краснодаре назвали нового подрядчика строительства подземного перехода на Красных Партизан. Победителем конкурса стала компания «СтройЮгРегион» из Новороссийска.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях