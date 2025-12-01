ФАС: цена на препарат для лечения диабета «Эртуглифлозин» снижена на 12%

Федеральная антимонопольная служба согласовала стоимость нового российского лекарства «Эртуглифлозин» для терапии сахарного диабета. Препарат стал первым отечественным дженериком в этой фармакологической группе.

Установленная ведомством стоимость медикамента оказалась существенно ниже цены оригинального лекарства «Стиглатра». Разница составила почти 12,79% в пользу отечественного аналога.

Так, упаковка российского препарата, содержащая 28 таблеток дозировкой 5 мг, будет стоить 2 тыс. 83 рубля. Аналогичная упаковка зарубежного лекарства в странах-референтах сейчас стоит порядка 2,4 тыс. рублей.

«Эртуглифлозин» предназначен для взрослых больных с недостаточно контролируемым диабетом второго типа. Медикамент применяется как дополнение к диетическому питанию и регулярным физическим нагрузкам.

«В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — сообщает официальный Telegram-канал ФАС России.

