ФАС рекомендовала регионам РФ активнее заключать ценовые соглашения по мясу

По данным на март, в некоторых регионах России заключили соглашения о стабилизации цен на мясо.

В 16 регионах заключили соглашения о стабилизации цен на баранину, в 24 — на говядину, в 25 — на свинину. По мнению Федеральной антимонопольной службы, эту практику целесообразно распространить на все регионы.

«Мера способствует стабилизации цен на товары: в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект по сравнению с регионами, в которых они не заключались», — сообщает пресс-служба ФАС.

Читайте также: мясная продукция подорожала на 14% за год в Краснодарском крае. Такие данные приводит аналитический ресурс «Чек Индекс». Наибольший рост цен зафиксировали на баранину и говядину. Сейчас краснодарцы вынуждены менять свои пищевые привычки из-за удорожания мяса. Так, на краснодарских рынках кусок говядины можно приобрести примерно за 600 рублей, свинину — за 350 рублей, баранину — в среднем за 500 рублей в зависимости от части туши.