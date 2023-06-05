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ФАС проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-proverit-torgovye-seti-na-predmet-zavysheniya-stoimosti-molochnoj-produktsii
ФАС проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции
Фото falovelykids, pixabay.com

Соответствующую проверку Федеральная антимонопольная служба проведет после обращения депутатов Госдумы РФ.

По данным парламентариев, в 2023 году закупочные цены на сырое молоко снизились на 15-20%, что связано с сокращением его потребления. В качестве причин этого депутаты указывают на ухудшение внешнеполитической и экономической ситуации, сопровождавшееся высоким уровнем инфляции (в 2022 году — до 11,9%) и снижением реальных доходов населения (–1%).

«В итоге модель потребительского поведения трансформировалась, и люди стали покупать более дешевые категории такой продукции, в том числе питьевое молоко», — говорится в обращении.

Однако в торговых сетях сохраняются наценки от 40% до 70% и больше, а по высокомаржинальным категориям товаров они доходят до 100–150%. В итоге получается, что закупочная цена на сырое молоко падает, но для обычного покупателя — растет. В связи этим депутаты направили в ФАС запрос провести проверку механизма ценообразования молочных продуктов, сообщают «Известия».

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