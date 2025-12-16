ФАС потребовала у торговых сетей объяснить высокие наценки на продукты

ФАС России проанализировала средневзвешенные закупочные и розничные цены на отдельные категории продовольственных товаров в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство выявило высокие наценки на некоторые категории товаров.

Антимонопольная служба направила запрос с требованием объяснить причину наценок в десять крупнейших федеральных торговых сетей. Среди них сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Ашан», «О’Кей», «Лента».

«ФАС России изучит информацию, которую предоставят торговые сети на предмет соблюдения закона о защите конкуренции. В случае выявления нарушений служба будет принимать меры антимонопольного реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Для сдерживания цен ФАС предложила торговым сетям снизить наценки на наиболее востребованные позиции.

Читайте также: специалисты ФАС выявили резкое увеличение цен на горбушу, минтай, треску, пикши и тихоокеанскую сельдь.

Подпишись, здесь всегда интересно.