ФАС потребовала у торговых сетей объяснить высокие наценки на продукты
ФАС России проанализировала средневзвешенные закупочные и розничные цены на отдельные категории продовольственных товаров в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство выявило высокие наценки на некоторые категории товаров.
Антимонопольная служба направила запрос с требованием объяснить причину наценок в десять крупнейших федеральных торговых сетей. Среди них сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Ашан», «О’Кей», «Лента».
«ФАС России изучит информацию, которую предоставят торговые сети на предмет соблюдения закона о защите конкуренции. В случае выявления нарушений служба будет принимать меры антимонопольного реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Для сдерживания цен ФАС предложила торговым сетям снизить наценки на наиболее востребованные позиции.
