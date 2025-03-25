Евгения Быкова: основное направление нашего Дома культуры — народное творчество

Гости программы «Хорошее утро» — ансамбль «Родня» Дома культуры поселка Пашковский, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Пашковский городской Дом культуры» Евгения Быкова.

В студии «Хорошего утра» ансамбль исполнил городской романс «Голубая ночь», а после Евгения Быкова рассказала, какие мероприятия и программы были самыми успешными в их Доме культуры, что преподают в ДК и с какого возраста можно туда записаться.