Евгений Тороп: достижения есть в каждом направлении АПК

Гости программы «Детали» — первый заместитель главы Успенского района Евгений Тороп, оператор по производству муки и гранул предприятия «Коноковский мукомольный завод» Андрей Перевертнев, заместитель директора предприятия «Коноковский мукомольный завод» Куров Рамазан, начальник отдела имущественных отношений Успенского района Рубен Срабян, глава КФХ Ирина Снимщикова.





Рубрика — «День районов». На повестке — Успенский район. В этом выпуске рассказали о развитии агропромышленного комплекса. В этой отрасли занято 60% трудоспособного населения муниципалитета. На территории района — два крупных сельскохозяйственных предприятия, которые занимаются молочным животноводством.

В сельском хозяйстве используют современные технологии: оцифровка полей, спутниковый мониторинг, использование метеостанций, роботизация процесса доения и многое другое. АПК района обсудили в программе «Детали».