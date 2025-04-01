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Евгений Сторчак: выпускники нашего колледжа очень востребованы

Ссылка https://kuban24.tv/item/evgenij-storchak-vypuskniki-nashego-kolledzha-ochen-vostrebovany
Евгений Сторчак: выпускники нашего колледжа очень востребованы
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель директора по учебно-производственной работе Краснодарского колледжа электронного приборостроения Евгений Сторчак, преподаватель Краснодарского колледжа электронного приборостроения Диана Синянская, директор по организационному развитию и управлению персоналом АО «Краснодарский приборный завод «Каскад» Дмитрий Подвинцев.

Более 340 студентов и школьников Кубани стали победителями и призерами регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Наибольшее количество наград в разных компетенциях собрал Краснодарский колледж электронного приборостроения. С одним из руководителей ссуза «Детали» поговорили как об этом конкурсе, так и о развитии в крае среднего специального образования.

Автор: Игорь Щеткин

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