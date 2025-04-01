Евгений Сторчак: выпускники нашего колледжа очень востребованы

Гости программы «Детали» — заместитель директора по учебно-производственной работе Краснодарского колледжа электронного приборостроения Евгений Сторчак, преподаватель Краснодарского колледжа электронного приборостроения Диана Синянская, директор по организационному развитию и управлению персоналом АО «Краснодарский приборный завод «Каскад» Дмитрий Подвинцев.

Более 340 студентов и школьников Кубани стали победителями и призерами регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Наибольшее количество наград в разных компетенциях собрал Краснодарский колледж электронного приборостроения. С одним из руководителей ссуза «Детали» поговорили как об этом конкурсе, так и о развитии в крае среднего специального образования.