Евгений Сторчак: на базе нашего колледжа реализуем проект «Профессионалитет»

Гость программы «Детали» — заместитель директора по учебно-производственной работе, преподаватель профессиональных дисциплин Краснодарского колледжа электронного приборостроения Евгений Сторчак.



В Краснодарском колледже электронного приборостроения открыли новую индустриально-промышленную площадку по направлению «Электроника и радиотехника». Теперь у студентов появилась уникальная возможность повышать свою профессиональную подготовку в условиях, близких к реальному производству.

Колледж считается в крае одним из наиболее прогрессивных учреждений среднего специального образования. Его бурное развитие не было бы возможным без активного участия в краевой государственной программе «Развитие образования» и национальном проекте «Молодежь и дети». Об успехах и планах развития Краснодарского колледжа электронного приборостроения — в новом выпуске программы «Детали».