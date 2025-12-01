Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Евгений Сторчак: на базе нашего колледжа реализуем проект «Профессионалитет»

Ссылка https://kuban24.tv/item/evgenij-storchak-na-baze-nashego-kolledzha-realizuem-proekt-professionalitet
Евгений Сторчак: на базе нашего колледжа реализуем проект «Профессионалитет»
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гость программы «Детали» — заместитель директора по учебно-производственной работе, преподаватель профессиональных дисциплин Краснодарского колледжа электронного приборостроения Евгений Сторчак.


В Краснодарском колледже электронного приборостроения открыли новую индустриально-промышленную площадку по направлению «Электроника и радиотехника». Теперь у студентов появилась уникальная возможность повышать свою профессиональную подготовку в условиях, близких к реальному производству.

Колледж считается в крае одним из наиболее прогрессивных учреждений среднего специального образования. Его бурное развитие не было бы возможным без активного участия в краевой государственной программе «Развитие образования» и национальном проекте «Молодежь и дети». Об успехах и планах развития Краснодарского колледжа электронного приборостроения — в новом выпуске программы «Детали».

Игорь Щеткин

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях