Евгений Лаштабега: на 2026 год дорожные проекты уже прошли экспертную оценку

Гости программы «Детали» — заместитель начальника управления планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Евгений Лаштабега, начальник МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» Новороссийска Петр Кабаньян, директор института строительства и транспортной инфраструктуры КубГТУ, заведующий кафедрой транспортных сооружений имени профессора К. А. Дарагана КубГТУ Всеволод Кореневский.

С начала года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 80 км краевых дорог. Это 14 участков в разных муниципалитетах. В работе сейчас находится еще около 128 км, сдать их планируют до конца года. Кроме того, край обновляет магистрали за счет краевого дорожного фонда, его объем составляет почти 60 млрд рублей. Всего до 2030 года по профильному нацпроекту планируют отремонтировать около 300 км автомобильных дорог и более тысячи погонных метров мостов. Это особо касается краевой столицы. Автомобилисты сейчас испытывают определенные неудобства в связи с ремонтом Тургеневского моста. О том, когда он снова будет полноценно открыт, а также о дорожных работах в крае говорили в «Деталях».