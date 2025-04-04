Евгений Кузнецов назначен техническим директором T2 в Краснодаре

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T2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Евгения Кузнецова на должность технического директора краснодарского филиала компании. Его главной задачей станет развитие сетевой инфраструктуры Т2 на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи.

В новой должности Евгений Кузнецов сфокусируется на успешной реализации технической стратегии и улучшении качества связи T2 на Кубани и в Адыгее. В этих регионах он будет отвечать за эффективное управление технической дирекцией филиала, качественную организацию работ по строительству и эксплуатации сети, а также взаимодействие с административными органами.

Евгений окончил Кемеровское высшее военное училище связи по специальности «Инженер многоканальных телекоммуникационных систем связи». Обладает колоссальным опытом работы в телеком-сфере.

До прихода в Т2 Евгений Кузнецов возглавлял техническую функцию в таких компаниях, как «Юг-Телеком» и Nokia Solutions and Networks. В них он отвечал за эффективное строительство и эксплуатацию сетей связи.

Ранее техническую дирекцию краснодарского филиала компании возглавлял Михаил Шелков, который в 2025 году занял должность руководителя регионального отделения Т2 в Сочи.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2:

«Краснодарский край и Республика Адыгея для T2 являются стратегически важными регионами. Мы динамично развиваем сеть на юге, чтобы наши абоненты оставались на связи и в городе, и на побережье, и в горном кластере. Для этого в 2024 году компания модернизировала 50% всего оборудования в регионах. Кроме того, мы развернули технологию VoLTE, первыми обеспечили связью платный участок М4 «Дон» в объезд Краснодара, а также реализовали программу рефарминга в крупных городах и на побережье, ускорив мобильный интернет от 30% до 60%. Сейчас перед технической дирекцией региона стоят амбициозные задачи по расширению зоны покрытия сети и улучшению качества связи. Уверена, что многолетний опыт, компетенции и профессионализм Евгения помогут ему внести значимый вклад в развитие T2».

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