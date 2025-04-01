Евгений Бардиж: КВН — это школа развития креатива и юмора

Гости программы «Хорошее утро» — руководитель официальной Кубанской лиги КВН Евгений Бардиж, руководитель ГБУ Краснодарского края «Молодежный центр развития личности» Сергей Покатилов, редактор и ведущий официальной Кубанской лиги КВН Павел Моисеенко.

В Краснодаре 18 апреля состоится Новая Кубанская лига КВН. По словам гостей «Хорошего утра», с 10 апреля можно будет приобрести билеты на выступление в «Молодежном центре развития личности», причем абсолютно бесплатно.

Сколько командр выступит на фестивале? Откуда приедут команды? Сколько командр пройдет в следующий сезон? Обо всем подробно рассказали в «Хорошем утре».