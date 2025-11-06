Евгений Бардиж: бывших КВНщиков не бывает, КВН — это жизнь

Гости программы «Детали» — чемпион Высшей лиги КВН, директор официальной Кубанской лиги КВН Евгений Бардиж, полуфиналист Высшей лиги КВН в составе команды «НАТЕ», редактор и ведущий официальной Кубанской лиги КВН Павел Моисеенко, актриса, фронт-вумен команды КВН «Краснодар — Сочи» Светлана Листова, участники команды КВН «Мультфильмы», действующие чемпионы кубанской Юниор-Лиги КВН Анна Уразбаева, Александра Баженова, Александр Панченко, Илья Пархоменко.



День рождения КВН отмечают 8 ноября. Свой праздник КВНщики отмечают, занимаясь любимым делом — участием в играх. В день рождения КВН по всей России проходят выступления команд, финалы и полуфиналы региональных лиг. В кубанской столице пройдет 1/8 финала Краснодарской школьной лиги. В событии примут участие рекордные 27 команд. Игроки из Краснодара, Ставропольского края, Туапсе, Волгограда и Херсонской области покажут конкурс «Приветствие». Игры пройдут в актовом зале Кубанского государственного технологического университета. Как развивается движение КВН на Кубани, обсудили в «Деталях».